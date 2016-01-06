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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 12:57 BJT

联合国安理会将于周三开会讨论朝鲜核试验问题--外交官

路透联合国1月5日 - 多位联合国安理会外交官称，安理会拟于周三开会讨论朝鲜最新的核试验。

这些外交官对路透表示，会议可能在1600GMT举行。一名外交官称，会议可能不公开。这些外交官均要求匿名。

目前尚不清楚安理会计划采取何种行动。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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