拉美各国需准备危机防范计划--联合国

路透智利圣地亚哥5月28日电---联合国周一指出,今年拉丁美洲经济至少可成长3.7%,但该地区财政上尚未从雷曼兄弟危机复原,应置备紧急应变计划,支撑信贷并帮助降低利率.

联合国拉美暨加勒比海经济委员会(ECLAC)负责人Alicia Barcena称,决策官员应更为侧重以货币政策,而非财政政策,来帮助减少欧洲问题的後续影响;而希腊若是无序退出欧元区,可能十分不利拉美地区.

她表示巴西和智利已拟制防止危机的计划,其他国家也应跟进.其并称巴西方面有关加速投资和强化信贷的措施可做为其他国家的范例.

Barcena预计巴西和墨西哥以及哥伦比亚、阿根廷和秘鲁今年将推动区域的成长,并认为加勒比海是最脆弱的环节.

她并称,"(希腊)无序退出造成的负面後果可能比雷曼兄弟要多,且不排除会发生这种情况."

Barcena还表示,ECLAC相信拉丁美洲通胀受控,且没有预见有物价压力问题.

她并称,"中国经济放缓可能影响对基本商品的需求,尽管这种情况还未发生.如果需求减少,价格下降,很明显我们区域的贸易条件可能转差...那就可能对经常帐、公共帐目和区域成长造成重大影响."(完)

--编译 张若琪;审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。