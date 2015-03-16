性别平等：男性能得到什么？

(本文由路透中文网编译提供)

路透基金会联合国3月11日（记者 Lisa Anderson） - 专家们在周三的联合国第59届妇女地位委员会（CSW）会议上表示，让男性确信他们与女性一样都可以从男女平等中获益，是说服他们加入男女平权行动中的最强理由。

专家们称，接受男女平等，拒绝性别刻板印象有助于结束男性在寻找通常由女性担任的职位时所遭受的歧视，让男性更多参与家庭生活，并减轻男性支撑家庭的经济负担，因更多女性进入劳动市场。

“事情已经很明显，如果我们继续生活在性别不平等的社会，所有人都会是输家，”斯洛文尼亚的社会事务和机会均等部长Martina Vuk在CSW第三天的会议中说道。

许多国家的专家们表示，劳动市场中的性别隔离对男性与女性来说都依然是个问题。

冰岛社会事务部长哈尔达多蒂尔（Eyglo Hardardottir）称，举例来说，冰岛劳动力中女性比例最高--据世界银行统计是71%，但却也是性别隔离最严重的劳动市场之一。

“让社会接受男性成为幼儿园教师，比让社会接受女性成为工程师更难，”她说道。

奥地利广播集团(ORF)总干事Alexander Wrabetz称，奥地利幼儿园男性教师比例不到2%。

专家们注意到，鼓励男人休产假的法律和政策已经使男性更多参与家庭生活。

但南非性别平等组织Sonke Gender Justice的共同创始人Bafana Khumalo称，对性别的刻板印象剥夺了男性公开享受家务活动带来的乐趣。传统上，人们通常认为家务是女性的事情。

他回想起有一次研讨会上，男士们不愿承认喜欢做饭。他还表示，这些男士因为感觉太尴尬与难堪，做饭时还拉上了厨房的帘子。

研讨会上，当被问到一天24小时在家里都干了什么时，参会的男士们意识到他们工作和放学回来之后就是享受休闲时光，而女人们回家不是做饭就是清洁房屋。

Khumalo称，研讨会促使一些男人回家时重新分配家务，一些人回头报告说性生活质量提高了，因为伴侣的负担减轻了。

“性别平等不仅仅关乎政策，”他说道。“更关乎生活的质量。”（完）