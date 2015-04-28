联合国称尼泊尔强震或影响800万人

联合国称，有最多800万人的生活因尼泊尔强震而受到影响，急需各种救灾物资，包括防水布、净水、肥皂与药品等。尼泊尔周六将近中午时发生里氏7.9级地震，首都加德满都许多建筑物坍塌，郊区许多泥砖结构的房屋夷为平地。地震已造成逾3,700人死亡，至少6,000人受伤。路透