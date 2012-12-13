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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 09:57 BJT

联合国安理会谴责朝鲜发射火箭

联合国安理会本月轮值主席、摩洛哥常驻联合国代表卢利什基(Mohammed Loulichki)称，安理会周三对朝鲜发射火箭予以谴责，将继续就朝鲜违反安理会决议展开磋商。卢利什基指出，安理会今年4月就曾警告朝鲜，如果该国进行进一步的火箭发射活动，安理会则会采取行动。路透

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