韩国呼吁联合国重新考虑朝鲜的成员国资格

路透联合国9月22日 - 韩国外交部长官尹炳世周四指责朝鲜的其核计划与导弹试射“全然藐视”联合国权威，并表示重新考虑朝鲜联合国成员国资格的时候已到。

尹炳世在年度联合国大会的演说中表示，在朝鲜9月9日第五度核试后，联合国安理会应对朝鲜施加“更严厉与广泛”的制裁，弥补现存举措的漏洞。

“朝鲜一再违反与不遵守安理会决议及国际原则，这是前所未见的行为，与联合国的历史相悖，”尹炳世表示。

“朝鲜全然藐视联合国大会与安理会的权威，”他说，“因此我认为，目前是重新认真考虑朝鲜是否符合爱好和平的联合国成员国资格的时候了，一如其他国家提出的质疑。”(完)