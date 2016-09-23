韩国呼吁联合国重新考虑朝鲜的成员国资格

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透联合国9月22日 - 韩国外交部长官尹炳世周四指责朝鲜的其核计划与导弹试射“全然藐视”联合国权威，并表示重新考虑朝鲜联合国成员国资格的时候已到。
尹炳世在年度联合国大会的演说中表示，在朝鲜9月9日第五度核试后，联合国安理会应对朝鲜施加“更严厉与广泛”的制裁，弥补现存举措的漏洞。
“朝鲜一再违反与不遵守安理会决议及国际原则，这是前所未见的行为，与联合国的历史相悖，”尹炳世表示。
“朝鲜全然藐视联合国大会与安理会的权威，”他说，“因此我认为，目前是重新认真考虑朝鲜是否符合爱好和平的联合国成员国资格的时候了，一如其他国家提出的质疑。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。