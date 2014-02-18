联合国报告称朝鲜当局犯下反人类罪行

联合国调查人员表示，对于朝鲜当局践踏人权的行为，朝鲜安全首脑以及国家最高领导人金正恩应接受国际审判。联合国委员会指责朝鲜当局犯下了酷刑、饥饿虐待和杀戮等堪比二战时期德国纳粹的暴行。朝鲜否认这些指控，称这份长达372页的报告是基于美国、欧洲和日本支持的敌对力量伪造的材料。图为朝鲜领导人金正恩。路透