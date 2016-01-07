联合国准备就朝核试验扩大对朝鲜的制裁

联合国安理会周三称，将立即商讨新的重大制裁措施，以回应朝鲜进行第四次核试验。外交官称这可能意味着联合国将扩大对朝鲜的制裁。朝鲜宣布周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。原子武器专家对朝鲜的核试验表示怀疑，但该试验引发国际社会不安。联合国秘书长潘基文称，朝鲜最新的核试验令人“极度不安”且“严重危害地区安全”。路透