安理会推迟表决扩大对朝制裁决议草案

联合国安理会原定周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决，因俄罗斯要求继续对草案文本进行审核，表决推迟到周三进行。美国上周向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。草案将明显扩大对朝制裁范围，若获通过，这将成为安理会逾20年来实施的最严厉的制裁措施。路透