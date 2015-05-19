潘基文周四将访问朝鲜开城工业园

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月19日（记者 Tony Munroe） - 联合国秘书长潘基文周二称，他将前往参观朝韩边境以北的开城工业园。这意味着他将成为逾20年来第一位踏上朝鲜领土的联合国秘书长。
“恢复接触与承诺进行真正的对话，会让所有各方受益。这是建立互信、改善朝韩关系的关键， ”潘基文在韩国仁川的一项教育论坛中表示，表示他将于周四成行。
“开城工业园是朝韩双赢的模式，”潘基文说。
“我希望我此行能给开城工业园的进一步发展及向其它地区推广提供正面推动力，”他表示。
在达成2005年朝鲜无核化协议的朝核问题六方会谈期间，潘基文时任韩国外交部长。该协议不久后被撕毁。
潘基文之前表示过他愿意在适当条件下访问朝鲜，周二再度强调希望访问平壤。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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