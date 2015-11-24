潘基文称正与朝鲜商讨访朝日期 尚未作出决定

路透首尔11月24日 - 联合国秘书长潘基文称，正与朝鲜商讨他访问朝鲜的日期，但尚未作出决定。这是自上周有报导称他即将访问朝鲜以来，他首次就此发表公开言论。

潘基文在联合国对韩国记者称，他与朝鲜外长沟通后，近期从朝鲜方面收到“积极信号”。韩国YTN电视台周二报导了这则消息。

“我们正讨论什么时候是我访问朝鲜的良机，但目前为止尚未作出任何决定。”潘基文称，他正为“尽早”访问朝鲜而努力。

此前有报导称潘基文本周将访问朝鲜，联合国予以否认。

潘基文今年早些时候曾计划访问位于朝鲜境内、朝韩共同运营的开城工业园区，但朝鲜在最后时刻取消了同意潘基文访问的决定，且未作出解释。（完）