联合国秘书长潘基文本周将访问朝鲜--韩联社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔11月16日 - 韩联社周一援引联合国消息人士报导称，联合国秘书长潘基文本周将访问朝鲜首都平壤。
潘基文今年早些时候曾计划访问朝鲜，但朝鲜当局在最后时刻未作解释就撤回了同意潘基文访问的决定。
“联合国秘书长在访问朝鲜时，不与作为联合国成员国的该国领导人会面，那是不可能的事情。”该消息人士对韩联社称。该消息人士还称，潘基文此行可能为解决朝鲜半岛问题提供重要动力。
韩国外交部无法立即证实该报导。韩联社没有提供有关此次访问的进一步详情。
联合国秘书长发言人办公室没有立即置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。