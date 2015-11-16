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时事要闻 | 2015年 11月 16日 星期一 08:55 BJT

联合国秘书长潘基文本周将访问朝鲜--韩联社

路透首尔11月16日 - 韩联社周一援引联合国消息人士报导称，联合国秘书长潘基文本周将访问朝鲜首都平壤。

潘基文今年早些时候曾计划访问朝鲜，但朝鲜当局在最后时刻未作解释就撤回了同意潘基文访问的决定。

“联合国秘书长在访问朝鲜时，不与作为联合国成员国的该国领导人会面，那是不可能的事情。”该消息人士对韩联社称。该消息人士还称，潘基文此行可能为解决朝鲜半岛问题提供重要动力。

韩国外交部无法立即证实该报导。韩联社没有提供有关此次访问的进一步详情。

联合国秘书长发言人办公室没有立即置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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