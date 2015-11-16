联合国秘书长潘基文本周将访问朝鲜--韩联社

潘基文今年早些时候曾计划访问朝鲜，但朝鲜当局在最后时刻未作解释就撤回了同意潘基文访问的决定。

“联合国秘书长在访问朝鲜时，不与作为联合国成员国的该国领导人会面，那是不可能的事情。”该消息人士对韩联社称。该消息人士还称，潘基文此行可能为解决朝鲜半岛问题提供重要动力。