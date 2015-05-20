潘基文称访问开城的计划被朝方取消

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月20日 - 联合国秘书长潘基文周三称，他访问开城工业园的计划已被取消，因朝鲜撤销早先的决定。潘基文称朝鲜此举“令人深感遗憾”。
“今天一早，朝鲜当局通过他们的外交渠道告知我们，他们撤销了同意我访问开城工业园的决定。”潘基文在首尔一次论坛上演讲时称。
“（朝鲜）未就最后一刻变卦给出解释，”他说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。