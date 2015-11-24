潘基文称正与朝鲜商讨访朝日期，尚未作出决定

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月24日 - 联合国秘书长潘基文称，正与朝鲜商讨他访问朝鲜的日期，但尚未作出决定。这是自上周有报导称他即将访问朝鲜以来，他首次就此发表公开言论。
潘基文在联合国对韩国记者称，他与朝鲜外长沟通后，近期从朝鲜方面收到“积极信号”。韩国YTN电视台周二报导了这则消息。
“我们正讨论什么时候是我访问朝鲜的良机，但目前为止尚未作出任何决定。”潘基文称，他正为“尽早”访问朝鲜而努力。
此前有报导称潘基文本周将访问朝鲜，联合国予以否认。
潘基文今年早些时候曾计划访问位于朝鲜境内、朝韩共同运营的开城工业园区，但朝鲜在最后时刻取消了同意潘基文访问的决定，且未作出解释。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。