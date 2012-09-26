奥巴马在联大呼吁结束暴力行为

美国总统奥巴马周二在联大发表演讲，敦促世界各国领导人采取措施，结束造成美国驻利比亚大使遇害的偏狭和暴力行为。他还警告伊朗，美国将采取必要措施阻止其获得核武器。奥巴马在演讲中再次谴责引发穆斯林抗议的视频“粗俗且令人厌恶”，强调美国政府与这部影片没有任何关系。