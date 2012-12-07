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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:45 BJT

潘基文敦促阿萨德不得使用化学武器

联合国新闻办公室周四称，联合国秘书长潘基文致函叙利亚总统阿萨德，要求其不得使用化学武器。联合国新闻办称，潘基文已再次致函阿萨德总统，敦促他在任何情况下都不要使用化学武器，并强调叙利亚有责任确保这类武器储备万无一失。路透

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