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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 11:53 BJT

联大批准巴勒斯坦联合国观察员国地位

联合国大会周四以压倒性多数批准巴勒斯坦成为联合国观察员国，投票结果为138票赞成、九票反对、41票弃权。巴勒斯坦在联合国取得的这一外交胜利被视作美国和以色列的外交失败。图为联合国大会场景。路透

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