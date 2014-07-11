2050年世界城市人口将再增25亿--联合国

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透联合国7月10日(记者 Mirjam Donath) - 根据联合国周四发布的一份报告，全球有超过半数的人口生活在城市地区，那些常住人口超过1,000万的特大城市包括东京、德里、上海、墨西哥城和圣保罗。
联合国《世界城市化展望》（World Urbanization Prospects）报告称，这一比例料将跳增，到2045年全球将有超过60亿人成为城市居民。
联合国经济和社会事务部人口司司长威尔莫斯（John Wilmoth）表示，人们倾向于从农村地区迁往城市地区，以及世界人口的总体增速将会推动这一增长。
城市化加上总体人口增长将使未来30年的城市人口增加25亿，其中多数增长来自发展中国家，特别是亚洲和非洲。
印度、中国和尼日利亚将占未来30年预计人口增长的37%。到2050年，印度将增加4.04亿城市人口，中国为2.92亿，尼日利亚为2.12亿。
这些国家面临的一个关键挑战将是，为不断增加的城市人口提供教育、医疗、住房、基础设施、交通、能源和就业在内的基本服务。
威尔莫斯表示：“管理城市地区已成为21世纪最重要的发展挑战之一。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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