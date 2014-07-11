2050年世界城市人口将再增25亿--联合国

路透联合国7月10日(记者 Mirjam Donath) - 根据联合国周四发布的一份报告，全球有超过半数的人口生活在城市地区，那些常住人口超过1,000万的特大城市包括东京、德里、上海、墨西哥城和圣保罗。

联合国《世界城市化展望》（World Urbanization Prospects）报告称，这一比例料将跳增，到2045年全球将有超过60亿人成为城市居民。

联合国经济和社会事务部人口司司长威尔莫斯（John Wilmoth）表示，人们倾向于从农村地区迁往城市地区，以及世界人口的总体增速将会推动这一增长。

城市化加上总体人口增长将使未来30年的城市人口增加25亿，其中多数增长来自发展中国家，特别是亚洲和非洲。

印度、中国和尼日利亚将占未来30年预计人口增长的37%。到2050年，印度将增加4.04亿城市人口，中国为2.92亿，尼日利亚为2.12亿。

这些国家面临的一个关键挑战将是，为不断增加的城市人口提供教育、医疗、住房、基础设施、交通、能源和就业在内的基本服务。

威尔莫斯表示：“管理城市地区已成为21世纪最重要的发展挑战之一。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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