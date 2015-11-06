联合国预计今年前往欧洲的难民数量将超过100万

路透日内瓦11月5日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国周四称，今年冬天，通过土耳其前往欧洲的难民和移民料维持每天最高达5,000人的数量，这意味着今年将有超过100万人来到欧洲。

今年约76万人已经通过地中海抵达欧洲，目的地主要是希腊和意大利，这些人主要来自叙利亚、阿富汗、伊拉克和非洲的冲突地区。

“从现在到明年2月，我们需要为可能每天最多5,000人的到达做准备。如果情况果真如此，今年11月到明年2月期间将有60万难民和移民抵达欧洲，”联合国难民署发言人William Spindler对Reuters Television说道。“今年的总人数将超过100万。”

2014年，前往欧洲寻求避难的人数有21.6万，而今年10月一个月的数字就有这么多。

“如果我们不采取必要的行动，我们担忧更多的人会死去，因为……欧洲的冬天环境恶劣。希腊附近海域已经发生了一些沉船事故，我们担忧人们在从希腊前往中欧和北欧的途中也会面临死亡，”Spindler说道。

今年试图乘船前往欧洲的移民中，已有超过3,400人死亡。（完）