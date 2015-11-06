联合国预计今年前往欧洲的难民数量将超过100万

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月5日 - 联合国周四称，今年冬天，通过土耳其前往欧洲的难民和移民料维持每天最高达5,000人的数量，这意味着今年将有超过100万人来到欧洲。
今年约76万人已经通过地中海抵达欧洲，目的地主要是希腊和意大利，这些人主要来自叙利亚、阿富汗、伊拉克和非洲的冲突地区。
“从现在到明年2月，我们需要为可能每天最多5,000人的到达做准备。如果情况果真如此，今年11月到明年2月期间将有60万难民和移民抵达欧洲，”联合国难民署发言人William Spindler对Reuters Television说道。“今年的总人数将超过100万。”
2014年，前往欧洲寻求避难的人数有21.6万，而今年10月一个月的数字就有这么多。
“如果我们不采取必要的行动，我们担忧更多的人会死去，因为……欧洲的冬天环境恶劣。希腊附近海域已经发生了一些沉船事故，我们担忧人们在从希腊前往中欧和北欧的途中也会面临死亡，”Spindler说道。
今年试图乘船前往欧洲的移民中，已有超过3,400人死亡。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选