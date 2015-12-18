联合国难民署估计今年全球逾6000万人被迫背井离乡

路透日内瓦12月18日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国周五称，主要受叙利亚内战和其他旷日持久的冲突推动，全球今年被迫背井离乡的人很可能“远超”6,000万，规模创纪录。

联合国难民署发布报告称，上述估计的数字包括2,020万逃离战争和迫害的难民，是1992年以来出现的最大规模难民潮。

报告称，仍有近250万寻求庇护的申请待处理，德国、俄罗斯和美国今年上半年新收到的庇护申请触及高位，接近100万。

“2015年全球被迫背井离乡的人似将首次超过6,000万，现在世界上每122个人中就有1人被迫逃离家园，”报告指出。2014年这一数字为5,950万。

报告称，与冲突地区接壤的发展中国家接收的难民比例最大，报告并对日益上升的“愤怒”情绪和“难民政治化”发出警告。

联合国难民署称，2011年开始的叙利亚内战是导致大规模人群流离失所的主要因素，截至今年年中，逾420万叙利亚难民逃往国外，760万人在国内迁居。

该机构称，叙利亚和乌克兰人合计占到今年上半年新增的83.9万难民的一半。（完）