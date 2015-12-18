联合国难民署估计今年全球逾6,000万人被迫背井离乡

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透日内瓦12月18日 - 联合国周五称，主要受叙利亚内战和其他旷日持久的冲突推动，全球今年被迫背井离乡的人很可能“远超”6,000万，规模创纪录。
联合国难民署发布报告称，上述估计的数字包括2,020万逃离战争和迫害的难民，是1992年以来出现的最大规模难民潮。
报告称，仍有近250万寻求庇护的申请待处理，德国、俄罗斯和美国今年上半年新收到的庇护申请触及高位，接近100万。
“2015年全球被迫背井离乡的人似将首次超过6,000万，现在世界上每122个人中就有1人被迫逃离家园，”报告指出。2014年这一数字为5,950万。
报告称，与冲突地区接壤的发展中国家接收的难民比例最大，报告并对日益上升的“愤怒”情绪和“难民政治化”发出警告。
联合国难民署称，2011年开始的叙利亚内战是导致大规模人群流离失所的主要因素，截至今年年中，逾420万叙利亚难民逃往国外，760万人在国内迁居。
该机构称，叙利亚和乌克兰人合计占到今年上半年新增的83.9万难民的一半。(完)
编译 王凤昌 审校 王琛
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)