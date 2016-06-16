拉丁美洲今年FDI可能下降最多8%--联合国报告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透圣地亚哥6月15日 - 联合国(UN)拉丁美洲事务部周三发布的报告指出，2015年拉丁美洲地区吸引到的外商直接投资(FDI)下降9.1%，今年可能进一步下滑最多8%。
联合国下属的拉丁美洲及加勒比地区经济委员会(ECLAC)称，该地区的整体FDI已经降到1,791亿美元，为2010年以来最低，由于对自然资源的投资下滑以及地区经济放缓。
委员会还指出，在拉丁美洲投资下滑的同时，2015年全球FDI流动则实现了36%的增长。
报告称，2015年拉丁美洲不同国家的FDI也差异很大。在政治动荡的巴西，FDI下降23%至751亿美元；墨西哥FDI则上升18%至303亿美元，得益于制造业投资增加。
哥伦比亚FDI下滑26%，智利FDI下降8%，因矿业需求低迷。
在阿根廷，由于一个亲市场的新政府在12月上台，FDI跳涨130%，不过ECLAC指出，这种变化是受到此前基期水平较低的影响。
中美洲FDI上升6%，加勒比地区FDI下滑17%。（完）
(编译 高琦 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。