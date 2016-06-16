拉丁美洲今年FDI可能下降最多8%--联合国报告

路透圣地亚哥6月15日 - 联合国(UN)拉丁美洲事务部周三发布的报告指出，2015年拉丁美洲地区吸引到的外商直接投资(FDI)下降9.1%，今年可能进一步下滑最多8%。

联合国下属的拉丁美洲及加勒比地区经济委员会(ECLAC)称，该地区的整体FDI已经降到1,791亿美元，为2010年以来最低，由于对自然资源的投资下滑以及地区经济放缓。

委员会还指出，在拉丁美洲投资下滑的同时，2015年全球FDI流动则实现了36%的增长。

报告称，2015年拉丁美洲不同国家的FDI也差异很大。在政治动荡的巴西，FDI下降23%至751亿美元；墨西哥FDI则上升18%至303亿美元，得益于制造业投资增加。

哥伦比亚FDI下滑26%，智利FDI下降8%，因矿业需求低迷。

在阿根廷，由于一个亲市场的新政府在12月上台，FDI跳涨130%，不过ECLAC指出，这种变化是受到此前基期水平较低的影响。

中美洲FDI上升6%，加勒比地区FDI下滑17%。（完）