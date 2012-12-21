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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 11:23 BJT

联合国谴责伊朗、朝鲜和叙利亚侵犯人权

联合国大会周四通过决议，分别谴责朝鲜、伊朗和叙利亚严重侵犯人权。这三个国家都反对相关决议，称决议被政治化。针对伊朗、朝鲜和缅甸的决议已经成为每年的例行公事，自去年开始叙利亚也被纳入其中。路透

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