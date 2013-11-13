中俄等国当选联合国人权理事会成员

路透联合国11月12日（记者 Louis Charbonneau） -联合国人权理事会成员改选结果周二出炉，中国、古巴、俄罗斯、沙特当选，但外界担心这四个国家存在权力滥用和限制自由的问题。

同时当选的国家还有阿尔及利亚、英国、法国、墨西哥、马尔代夫、摩洛哥、纳米比亚、南非、越南和马其顿。

联合国大会每年改选人权理事会三分之一的成员。

南苏丹和乌拉圭竞选各自地区席位未能获选。其他地区席位投票均未出现争议。

新当选国家的任期为2014年至2016年。

美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（SamanthaPower）称，新当选的联合国人权理事会成员中，包括“一些严重践踏理事会旨在促进和保护的权利的（国家）”，这次选举本身就是在提醒理事会的工作仍任重道远。

鲍尔没有对她所指的国家指名道姓，人权观察组织（Human Rights Watch）的PeggyHicks则是直言不讳。

“随着中国、俄罗斯、沙特和古巴重返人权理事会，人权扞卫者明年在人权理事会有事可做，”Hicks说。

“幸运的是，没有国家在日内瓦拥有一票否决权，因此辛苦努力的多数派仍能取得具体成效。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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