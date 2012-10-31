西方驳斥巴基斯坦有关维护人权言论

路透日内瓦10月30日电（记者 Robert Evans）---巴基斯坦周二在联合国称，该国是一个致力於保护人权的民主进步国家。受伊斯兰武装冲突、宗教暴力活动和频发的自然灾害影响，巴基斯坦的民众生活贫困不堪。

但西方国家和一贯反对西方的白俄罗斯却对巴基斯坦的上述说法予以反驳，指出巴基斯坦迫害宗教少数派，其军方还残酷镇压异己人士，而且该国对打击贩卖人口活动也毫无作为。

巴基斯坦外交部长希娜（Hina Rabbani Khar）在联合国人权理事会称，巴基斯坦是一个“民主且多元化的进步国家”，旨在平等和尊重多样性和正义的基础上创造一个公平社会。

“如今，巴基斯坦是一个民主国家，有选举产生的议会，司法独立且新闻自由，人民生活生机勃勃，”希娜说道。

希娜在联合国人权理事会就巴基斯坦人权纪录提交报告时发表了上述讲话。根据该理事会的普遍定期审议（UPR）程序，所有成员国每四年需提交一次人权报告。

这是巴基斯坦自联合国人权理事会2006年成立以来第二次提交人权报告，但因该国境内发生伊斯兰激进分子枪击女学生事件以及针对基督徒的骚乱，眼下巴基斯坦的人权状况正受到全球关注。

美国驻联合国人权理事会代表Eileen Donahoe周二称：“我们非常担心巴基斯坦的人权状况。”Donahoe指的是巴基斯坦军方在叛乱省份Baluchistan镇压异己人士的行动。

白俄罗斯驻联合国人权理事会代表称，强迫劳动在巴基斯坦非常普遍，在该国殴打惩罚儿童是合法的。此外，白俄罗斯代表还表示，巴基斯坦还应加大努力打击贩卖妇女儿童、制止性剥削和虐待儿童的活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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