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时事要闻 | 2016年 2月 4日 星期四 19:03 BJT

联合国特别工作组裁定阿桑奇遭“任意拘留”--BBC

路透伦敦2月4日 - BBC周四报道，联合国任意拘留问题工作组裁定维基解密创始人阿桑奇遭到“任意拘留”。

无法立即获得联合国的置评。

2010年因被控涉嫌一起强奸案，44岁的阿桑奇受到瑞典的通缉。他否认该指控。为了不被引渡到瑞典受审，阿桑奇自2012年6月以来始终在厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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