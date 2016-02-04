联合国特别工作组裁定阿桑奇遭“任意拘留”--BBC

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦2月4日 - BBC周四报道，联合国任意拘留问题工作组裁定维基解密创始人阿桑奇遭到“任意拘留”。
无法立即获得联合国的置评。
2010年因被控涉嫌一起强奸案，44岁的阿桑奇受到瑞典的通缉。他否认该指控。为了不被引渡到瑞典受审，阿桑奇自2012年6月以来始终在厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。