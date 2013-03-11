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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 12:01 BJT

朝鲜拒绝联合国决议 中国呼吁各方冷静

朝鲜周六正式拒绝接受联合国安理会要求朝鲜中止核项目的决议；中国呼吁各方保持冷静克制，称制裁不是解决朝鲜半岛紧张局势的根本办法。朝鲜称，尽管联合国安理会一致通过制裁决议，朝鲜仍将继续寻求成为核武国家。联合国制裁意在加强对朝鲜的金融限制，并打击朝鲜运输违禁品。路透

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