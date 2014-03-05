联合国制裁专家调查罗德曼朝鲜之行

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透联合国3月4日（记者 Louis Charbonneau） -联合国制裁专家组最新报告的摘要显示，他们在调查前美国篮球明星罗德曼访问朝鲜时所带的礼物。
尽管联合国专家组并未明确指控罗德曼违反联合国的奢侈品禁令，摘要暗示罗德曼的行为可能违反了针对朝鲜的国际禁令。
“专家组还调查了罗德曼及其随行人员在2013年9月和12月以及2014年1月访问朝鲜时可能携带奢侈品作为礼物的指控。”报告称。
“专家组证实的媒体报道暗示，罗德曼及其随行人员在访问朝鲜时携带了来自不同国家的运动产品，罗德曼还携带了五瓶伏特加（美国），还有一瓶威士忌（爱尔兰）。”
报告还提到了其它礼品，包括“两个威士忌杯和一个威士忌瓶（爱尔兰）以及一个Mulberry包（英国）”。
“专家组认为，此事（罗德曼访朝）突显了告知个人及企业遵守（安理会制裁）决议的重要性。专家组仍在继续进行调查。”报告称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)