约旦或取代沙特 成安理会非常任理事国--外交人士

路透联合国11月8日（记者 Michelle Nichols） -西方外交人士周五称，约旦或取代沙特，成为联合国安理会非常任理事国。沙特此前拒绝接受该席位，以抗议安理会在叙利亚内战及其他中东事务上的不作为。

沙特上月被联合国大会选为安理会非常任理事国，但出人意料的是该国拒绝接受该席位。安理会非常任理事国任期为两年。

沙特通过外交部声明对外披露了该决定，但该国尚未正式通知联合国。绝大多数联合国外交官认为，联合国需在接到沙特的正式拒绝信函后，才会重新进行选举。

要求匿名的西方外交人士称，约旦似乎已经同意取代沙特，成为安理会非常任理事国。约旦和沙特均竞争进入联合国人权理事会，但前者在本周早些时候放弃参加竞选。

外交人士称，约旦若想成为安理会非常任理事国，仍需在联大获得三分之二多数票赞同。

一些联合国外交官曾称，约旦对取代沙特成为安理会非常任理事国应持谨慎态度，因为该国在一些关键问题上均卷入较多。约旦是叙利亚的邻国，进入该国的叙利亚难民目前相当于约旦人口的十分之一。

约旦常驻联合国代表扎伊德•侯赛因没有立即回复路透寻求置评的请求。约旦常驻联合国代表团称，扎伊德已回安曼数周。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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