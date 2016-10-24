独家：联合国秘书长潘基文卸任后将回韩国 进一步动向未定

路透联合国10月21日 - 联合国秘书长潘基文周五表示，明年1月卸任后将回韩国，考虑未来可为他的国家扮演什么角色。目前有人劝进担任联合国秘书长近10年的潘基文参选韩国总统。

“我理解，在韩国许多人自然会有一些期待，认为我应该为韩国更好的未来做些贡献，对此我也了然。”72岁的潘基文接受路透访问时表示。他即将于2016年底卸任。

潘基文说，这是他首次公开谈到卸任后的可能动向。联合国大会上周任命前葡萄牙总理古特雷斯(Antonio Guterres)，明年1月1日起接任联合国秘书长。

韩国2017年12月将举行总统大选，潘基文是目前唯一的可能候选人，一直都有超过两成的民调支持率。潘基文表示，他计划1月中回韩国。

“之后，我必须和一些朋友讨论，一些长辈朋友可提供我好的建议，像是我能为韩国的未来起到什么作用。”潘基文在联合国任命继任秘书长后的首次受访时表示。

潘基文若回到韩国，预计将加入朴槿惠总统所属的保守派新世界党。

潘基文表示他的“未来选项仍然未定”，“让我认真考虑，怎样才能最佳善用我的时间和我担任秘书长的经验。”

他表示目前仍全力集中于联合国秘书长的职责，“现在还不是我思索未来的恰当时机”。(完)