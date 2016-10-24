独家：联合国秘书长潘基文卸任后将回韩国 进一步动向未定

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透联合国10月21日 - 联合国秘书长潘基文周五表示，明年1月卸任后将回韩国，考虑未来可为他的国家扮演什么角色。目前有人劝进担任联合国秘书长近10年的潘基文参选韩国总统。
“我理解，在韩国许多人自然会有一些期待，认为我应该为韩国更好的未来做些贡献，对此我也了然。”72岁的潘基文接受路透访问时表示。他即将于2016年底卸任。
潘基文说，这是他首次公开谈到卸任后的可能动向。联合国大会上周任命前葡萄牙总理古特雷斯(Antonio Guterres)，明年1月1日起接任联合国秘书长。
韩国2017年12月将举行总统大选，潘基文是目前唯一的可能候选人，一直都有超过两成的民调支持率。潘基文表示，他计划1月中回韩国。
“之后，我必须和一些朋友讨论，一些长辈朋友可提供我好的建议，像是我能为韩国的未来起到什么作用。”潘基文在联合国任命继任秘书长后的首次受访时表示。
潘基文若回到韩国，预计将加入朴槿惠总统所属的保守派新世界党。
潘基文表示他的“未来选项仍然未定”，“让我认真考虑，怎样才能最佳善用我的时间和我担任秘书长的经验。”
他表示目前仍全力集中于联合国秘书长的职责，“现在还不是我思索未来的恰当时机”。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。