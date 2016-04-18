联合国秘书长候选人首轮面试结束 领跑人选浮现

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透联合国4月15日 （记者 Michelle Nichols） - 多位外交官称，九位联合国秘书长候选人在联合国大会接受前所未有的“面试”后，其中两三位脱颖而出成为领跑者，但随着预期更多提名人选出现，秘书长一职的角逐将加剧。
现任联合国秘书长潘基文在连任两届后，将于今年底卸任。一些人预计，到安理会7月就新秘书长人选举行首次非正式民调时，可能出现多达15位候选人。
一些外交官私下表示，葡萄牙前总理安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）和新西兰前总理海伦·克拉克（Helen Clark）是领跑者。九位候选人各自接受了2小时面试。
第三名热门候选人尚不清晰。外交官们提及了联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃（Irina Bokova）、塞尔维亚前外长武克·耶雷米奇（Vuk Jeremic）和斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克（Danilo Turk）的面试表现。
“现在将任何人包括在内或排除在外均为时过早，但我认为最少已出现两三位出色的候选人，”沙特驻联合国大使阿卜杜拉·穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）说道。
乌克兰驻联合国大使Volodymyr Yelchenko给出类似估计：“九位候选人中，我认为大约有三位领跑者。”
70年来，联合国安理会一直以秘密会议的方式提名联合国秘书长，之后交由联大会议审议通过。之前的八任秘书长均为男性。第九任秘书长的任命程序不变，但候选人首次经公开提名选择。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。