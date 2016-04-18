联合国秘书长候选人首轮面试结束 领跑人选浮现

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月15日 - 多位外交官称，九位联合国秘书长候选人在联合国大会接受前所未有的“面试”后，其中两三位脱颖而出成为领跑者，但随着预期更多提名人选出现，秘书长一职的角逐将加剧。

现任联合国秘书长潘基文在连任两届后，将于今年底卸任。一些人预计，到安理会7月就新秘书长人选举行首次非正式民调时，可能出现多达15位候选人。

一些外交官私下表示，葡萄牙前总理安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）和新西兰前总理海伦·克拉克（Helen Clark）是领跑者。九位候选人各自接受了2小时面试。

第三名热门候选人尚不清晰。外交官们提及了联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃（Irina Bokova）、塞尔维亚前外长武克·耶雷米奇（Vuk Jeremic）和斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克（Danilo Turk）的面试表现。

“现在将任何人包括在内或排除在外均为时过早，但我认为最少已出现两三位出色的候选人，”沙特驻联合国大使阿卜杜拉·穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）说道。

乌克兰驻联合国大使Volodymyr Yelchenko给出类似估计：“九位候选人中，我认为大约有三位领跑者。”

70年来，联合国安理会一直以秘密会议的方式提名联合国秘书长，之后交由联大会议审议通过。之前的八任秘书长均为男性。第九任秘书长的任命程序不变，但候选人首次经公开提名选择。（完）