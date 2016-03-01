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时事要闻 | 2016年 3月 1日 星期二 11:28 BJT

葡萄牙提名该国前总理古特雷斯角逐下任联合国秘书长

路透里斯本2月29日 - 葡萄牙政府周一称，已提名古特雷斯（Antonio Guterres）为下任联合国秘书长候选人。

古特雷斯曾于1995年至2002年担任葡萄牙总理，并从2005年起至去年担任过两届联合国难民署高级专员。

“这一步，代表葡萄牙积极参与遴选过程，提名一位非常合格的候选人，来成为下任联合国秘书长，”葡萄牙总理办公室在声明中称。

声明指出，葡萄牙总理周一致函联合国大会及安理会主席，以正式提名古特雷斯为候选人。

现任联合国秘书长潘基文在2007年1月就任，将在2016年年底卸任。（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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