葡萄牙提名该国前总理古特雷斯角逐下任联合国秘书长

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透里斯本2月29日 - 葡萄牙政府周一称，已提名古特雷斯（Antonio Guterres）为下任联合国秘书长候选人。
古特雷斯曾于1995年至2002年担任葡萄牙总理，并从2005年起至去年担任过两届联合国难民署高级专员。
“这一步，代表葡萄牙积极参与遴选过程，提名一位非常合格的候选人，来成为下任联合国秘书长，”葡萄牙总理办公室在声明中称。
声明指出，葡萄牙总理周一致函联合国大会及安理会主席，以正式提名古特雷斯为候选人。
现任联合国秘书长潘基文在2007年1月就任，将在2016年年底卸任。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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