潘基文会见韩国“鸟叔”和奥地利跳伞狂人

周二联合国秘书长潘基文会见了韩国歌手“鸟叔”Psy和奥地利极限运动家Felix Baumgartner。Psy以一曲《江南Style》走红。潘基文对记者开玩笑称：“我有点嫉妒。两天前还有人跟我说我是韩国在世界上最出名的人。现在我不得不让出榜首了。”路透