联合国人权高官建议美国放弃审判斯诺登

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦7月16日 - 联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）周三建议美国放弃审判斯诺登，称斯诺登揭露大规模政府监控符合公众利益。
皮莱指出，前美国国家安全局外包商雇员斯诺登开启了全球辩论，最终引发限制政府对公民进行网络监控和存储公民数据的呼吁。
“揭露违反人权行为的人应该受到保护，我们需要这样的人。”皮莱在记者会上说道。
“在斯诺登的案例中，他揭露的事情直指透明度和磋商需要的核心。我们需要大力感谢斯诺登披露这些信息。”
美国以间谍罪起诉斯诺登。皮莱拒绝就美国总统奥巴马是否应该赦免斯诺登置评，称斯诺登尚未被认定有罪。
“我当过法官，知道如果斯诺登一案进入司法程序，有罪将是我们应该期待的结果。”皮莱说道，但她指出斯诺登应该被视为一名“人权扞卫者”。
“我提出的一些重要论据斯诺登本人也可能提出，以免进入司法程序。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选