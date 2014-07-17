联合国人权高官建议美国放弃审判斯诺登

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦7月16日 - 联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）周三建议美国放弃审判斯诺登，称斯诺登揭露大规模政府监控符合公众利益。

皮莱指出，前美国国家安全局外包商雇员斯诺登开启了全球辩论，最终引发限制政府对公民进行网络监控和存储公民数据的呼吁。

“揭露违反人权行为的人应该受到保护，我们需要这样的人。”皮莱在记者会上说道。

“在斯诺登的案例中，他揭露的事情直指透明度和磋商需要的核心。我们需要大力感谢斯诺登披露这些信息。”

美国以间谍罪起诉斯诺登。皮莱拒绝就美国总统奥巴马是否应该赦免斯诺登置评，称斯诺登尚未被认定有罪。

“我当过法官，知道如果斯诺登一案进入司法程序，有罪将是我们应该期待的结果。”皮莱说道，但她指出斯诺登应该被视为一名“人权扞卫者”。

“我提出的一些重要论据斯诺登本人也可能提出，以免进入司法程序。”（完）