联合国将讨论对主权债务重组设立法律框架

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透联合国9月9日 - 联合国大会周二同意商讨在主权债务重组程序中采用多边法律框架，以改善受到阿根廷债务危机惊扰的全球金融系统。
该方案由玻利维亚代表77国集团和中国起草，获得124票赞成，11票反对，另有41票弃权。
投反对票的国家中，美国称制定债务重组的法律机制，将给金融市场种下不确定的种子；另一些国家称，相比联合国，国际货币基金组织(IMF)其实更适合讨论这个问题。
“如果偿还的不确定性上升，那么债权人提供融资的意愿可能下降，并且要求更高的风险溢价，可能使发展中国家难以得到融资，”美国驻联合国经济和社会理事会(U.N. Economic and Social Council)代表Terri Robl称。
“进入正常运转的债市，让发展中国家能进行基础设施投资，这对使经济多元化和提高生产能力非常重要，”她称。
联合国大会的决议不具约束性，但在国际社会具有政治象征意义。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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