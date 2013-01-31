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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:41 BJT

联合国称叙利亚问题国际捐助会议筹得逾15亿美元

联合国秘书长潘基文周三称，国际捐助国承诺提供逾15亿美元以援助饱受内战之苦的叙利亚民众。之前潘基文警告称，叙利亚冲突已造成灾难性人道主义危机。潘基文表示，约10亿美元将用于收留难民的叙利亚邻国，5亿美元用于援助叙利亚国内难民。路透

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