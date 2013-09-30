安理会考虑加强对叙利亚的援助行动

路透联合国9月29日（记者 Michelle Nichols） - 联合国安理会艰难通过俄罗斯支持的要求叙利亚销毁化学武器的决议后，安理会注意力目前转移到了叙利亚严重的人道主义危机；安理会在叙利亚冲突上的脆弱共识再次面临考验。

安理会正对一项声明进行考虑，该声明拟敦促叙利亚当局允许来自邻国的跨境运输，并要求冲突各方在战争中进行人道停火，以增加对叙利亚的援助。

澳大利亚和卢森堡传阅了一份援助危机声明草稿。

联合国官员称，叙利亚政府只批准了12个国际救援组织在叙利亚国内工作，救援车队难以满足需求，必须与数十个政府和反对派检查点进行协商导致运输拖延。

外交官们匿名表示，联合国安理会副代表们将于周一召开会议，讨论该安理会主席声明草案。安理会主席声明与决议不同，没有法律约束力。

路透获得的声明草案敦促各方在人道停火的方式以及关键线路上达成共识，以确保在接到救援组织的通知后，能立即让人道主义车队在这些路线上安全无阻地通过。

安理会周五一致通过要求叙利亚销毁化学武器的决议后，澳大利亚驻联合国代表Gary Quinlan呼吁各成员国迅速对不断加大的叙利亚人道主义灾难采取行动。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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