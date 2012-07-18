安理会周三将对叙利亚决议草案投票

联合国安理会周三将对西方国家支持的一项决议草案进行投票。根据该决议草案，叙利亚需要在决议获得通过的10天内停止使用重武器，并从城市中撤军，否则将面临制裁。俄罗斯外长已表示将阻止安理会通过该决议草案。图为联合国特使安南。