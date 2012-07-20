俄中否决安理会涉叙决议草案

俄罗斯与中国周四否决了联合国安理会叙利亚问题决议草案，令西方国家采取严厉行动的希望受阻。这项草案旨在向叙利亚总统阿萨德施压，结束该国持续16个月的冲突。这是俄罗斯与中国第三次使用否决权阻止叙利亚问题决议草案通过。起草推动本次草案的西方国家对此表示愤怒。图为早前俄罗斯外长拉夫罗与联合国叙利亚问题特使安南就该问题召开新闻发布会。