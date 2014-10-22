单纯在叙利亚采取军事行动可能激化极端主义--联合国

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月21日 - 联合国秘书长潘基文周二警告称，单纯使用军事手段在叙利亚打击伊斯兰国武装的威胁可能导致更多逊尼派武装组织变得激进，引发更多暴力。

“我们在叙利亚的长期战略目标仍是政治解决，”潘基文对联合国安理会说道。

“对于（伊斯兰国武装）带来的新威胁，采取纯粹的军事行动可能使其他逊尼派武装组织变得激进，引发新的暴力。”

“我们必须战胜（伊斯兰国）和其他恐怖组织。阿萨德政府中犯下滔天大罪的人必须被追究责任。”美国驻联合国大使Samantha Power对安理会说道。

“但我们完全同意秘书长的观点--政治途径是处理叙利亚极端主义根源和解决叙利亚人民合法诉求的必要手段。”

伊斯兰国和库尔德武装正在争夺土耳其边境叙利亚战略重镇Kobani的控制权。

联合国特使Staffan de Mistura曾警告称，如果伊斯兰国夺得Kobani，几千人可能被屠杀。

“Kobani是叙利亚公民感到威胁迫近的诸多地方之一，”潘基文说道，并敦促安理会全面支持de Mistura的工作。（完）