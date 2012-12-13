全球出境游人数本周将达10亿---联合国

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透马德里12月12日 - 联合国世界旅游组织（UNWTO）周三称，2012年全球出境旅行人次将于本周达到10亿，而中国游客是这其中最大的增长动力。
该组织秘书长瑞法依（Taleb Rifai）表示，2012年旅游业增长介于3.5%至4%之间，第10亿名游客预计将于本周四出现。
该联合国组织表示，中国出境旅客人数同比增长30%，而俄罗斯则增长16%，这给传统旅游目的地带来很大机遇，如地中海地区等。但这些国家需要努力使这些游客的出行更加容易。
瑞法依在接受路透采访时表示：“花费很多钱来推广一些目的地，然后又花更多钱告诉他们不要来，这是不能被接受的。”
瑞法依表示，地中海地区国家必须放松对一些国家游客的签证限制，如巴西、俄罗斯、印度和中国。来自这些国家的游客增速远超于饱受经济危机打击的欧洲地区，而前者国内日益庞大的中产阶级越来越多地选择出境旅行。
“我们尤其需要有针对性地制订政策，中国游客来地中海不会只去一个目的地......这些才是未来游客的主力军。”
瑞法依并表示增税亦可能会吓跑游客。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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