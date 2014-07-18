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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 09:19 BJT

联合国安理会将在周五召开乌克兰问题紧急会议

路透联合国7月17日 - 联合国安全理事会周五将召开乌克兰问题紧急会议，并正在斟酌一份声明草稿，要求对马来西亚航空公司客机在乌克兰东部坠毁的原因“进行全面、彻底且独立的国际调查”。

路透看到的这份声明草稿强调，需要“各方立即允许调查人员进入事发现场，以确定事故原因。”马航班机上295人在事故中全部丧生。

这份非正式声明得到安理会15个理事国的一致同意。如果没有反对，周四稍晚将正式公布。安理会将于周五1400GMT召开会议，讨论乌克兰局势。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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