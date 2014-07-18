联合国安理会将在周五召开乌克兰问题紧急会议

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透联合国7月17日 - 联合国安全理事会周五将召开乌克兰问题紧急会议，并正在斟酌一份声明草稿，要求对马来西亚航空公司客机在乌克兰东部坠毁的原因“进行全面、彻底且独立的国际调查”。
路透看到的这份声明草稿强调，需要“各方立即允许调查人员进入事发现场，以确定事故原因。”马航班机上295人在事故中全部丧生。
这份非正式声明得到安理会15个理事国的一致同意。如果没有反对，周四稍晚将正式公布。安理会将于周五1400GMT召开会议，讨论乌克兰局势。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)