印度中国引领全球城市人口增长--联合国

路透联合国4月5日电---联合国周四表示，印度、中国、尼日利亚、印尼和美国料将在未来四十年成为全球城市人口增长的领头羊，就业、住房、能源和基础设施构供应将面临挑战。

联合国对城市人口发展作出最新预测，旨在敦促全球首脑在6月于巴西举行的联合国可持续发展大会上，提出关於可持续发展城市的具体计划。

根据联合国《世界城市化前景：2011年修订版》(2011 Revision of the World Urbanization Prospects)，到2050年，尼日利亚城市人口预计增加2亿，将使该国当前总人口增长逾一倍；印度城市人口将增加4.97亿，使现有总人口增加逾40%；印尼城市人口将增加9,200万人口，将使当前总人口增加38%。

预计美国城市人口将增加1.03亿，使该国总人口增加三分之一，而中国总人口料将增加四分之一，其中城市人口增加3.41亿。

联合国表示，目前，全球70亿人口中有半数生活在城市中。

联合国在声明中表示：“城市是移民化、全球化、经济发展、社会不公、环境污染以及气候变化等各种压力最为直接的感受者。”

“但与此同时，他们也是世界经济的发动机和创新中心。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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