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气候环境 | 2015年 8月 5日 星期三 08:42 BJT

潘基文称美国减排新规表明其可改变世界

路透华盛顿8月4日 - 联合国秘书长潘基文周二造访白宫，对奥巴马政府出台的电厂减排规定大加称赞。

潘基文在椭圆形办公室的会面中称，这项规定表明美国可以通过在气候变化问题上引领他国而改变世界。

奥巴马称，他呼吁潘基文敦促其他国家采取措施应对气候变化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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