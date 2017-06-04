联合国扩大制裁朝鲜 特朗普任内中美首次就此达成一致

路透联合国6月2日 - 联合国安理会周五针对朝鲜再三进行导弹测试而扩大对该国的制裁。这是美国总统特朗普就任以来，与中国就此达成一致的第一项决议。

特朗普政府已多次积极施压中国约束朝鲜的行为，警告称若朝鲜政府坚持其核武与导弹发展计划，那么所有选项都在考虑范围内。

“美国将继续寻求以和平的外交手段解决这一问题，”美国驻联合国大使Nikki Haley在安理会投票表决后称。

但她补充道：“除了外交和经济后果之外，美国仍准备在必要时通过其他手段应对朝鲜的挑衅行为。”

“安理会今天向朝鲜发出了明确信号--停止发射弹道导弹，否则将面临严重后果，”Haley说。

扩大制裁的决议获得安理会15个成员国一致通过，制裁对象包括高丽银行和朝鲜人民军的战略火箭部队等四个朝鲜实体，还包括14个个人、包括朝鲜海外间谍机构的负责人。(完)