伊总统内贾德称以色列将被“消灭”

伊朗总统内贾德周一称，以色列在中东没有根基，将被“消灭”。内贾德表示根本没把以色列要攻击伊朗核设施的威胁放在心上，并否认向叙利亚输送军火。内贾德将於周三在联合国大会发表讲话。联合国秘书长潘基文周日与内贾德会晤，告诫其避免发表煽动性言论。