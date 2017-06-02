联合国估计美国退出气候协定可能令全球气温上升0.3摄氏度

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透日内瓦6月2日 - 联合国世界气象组织(WMO)大气研究与环境部主管Deon Terblanche周五估计，美国退出巴黎气候协定，最坏情况下可能使全球气温到本世纪末额外升高0.3摄氏度。
该官员表示，这只是估计情况，因为目前并没有这样的气候模型，来衡量美国总统特朗普周四宣布的决定可能产生的影响。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。