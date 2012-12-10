美俄寻找政治解决叙利亚问题--特使

联合国叙利亚问题特使卜拉希米周日称，美俄官员已就寻找政治方案解决叙利亚问题作出承诺。但俄罗斯否认对其准备支持推翻阿萨德的揣测。作为叙利亚的主要武器供应国，俄罗斯坚称其针对阿萨德的立场没有软化，并指出美俄以及卜拉希米的三方会谈并未磋商阿萨德的未来命运。路透